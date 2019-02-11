Заляльковування Росії в світі йде гідними темпами. Останній приклад — Служба громадянства та імміграції США (USCIS) закриває свій офіс у Москві наприкінці березня цього року.

«Зважаючи на значне скорочення обсягу роботи USCIS назавжди закриває відділення в Москві 29 березня 2019 року. 28 лютого — останній день, коли відділення буде відкрито для прийому заяв», — йдеться в повідомленні, опублікованому в середу на сайті відомства.

Назавжди! «Патріотам» є від чого відкрити пляшку ігристого. Тільки ось чи є привід для радості насправді?

Я добре пам’ятаю т. н. лихі 1990-ті, коли в журналістиці стався, по суті, революція, завдяки багато в чому колишнім нашим громадянам, які втекли від Совка на Захід і повернувся через роки назад з найважливішим досвідом сучасної журналістики, яким вони поділилися з молоддю. Це був феноменальний етап розвитку журналістики в радянській Росії та СРСР, ніякі інші сфери суспільства та професії, ну, може, крім торгівлі, не могли за нею догнати. І справа навіть не в тому, що з-за бугра були привнесені нові технології, в тому числі, тільки зароджувалися, тоді в світі електронних ЗМІ. У СРСР і Росії прийшли нові моральні стандарти журналістики. Наприклад, такий: сам не бачив, не утверджуй, що це було.

І сталося це завдяки «перебіжчиків», які повернулися з багажем нових знань. В нормальних країнах так і відбувається розвиток виробничих сил, технологій і, відповідно, економіки держави.

Але час іде. Парадоксально, але сьогодні згадані вище ліберальні журналістські принципи девальвировались не тільки у нас, але і на Заході, де вони довго і складно формувалися. Фейк-ньюс — планетарна даність.

Але це зовсім не привід знову окуклиться і закритися від зовнішнього світу. Ті країни, які це робили, включаючи Росію, для своїх громадян, їх самовідчуття та побуту, нічого хорошого від цього не отримали.

І мені здається, що з фейк-ньюс журналісти і суспільство швидше впораються не у нас, де це історично норма життя, а на тому ж Заході, незважаючи на їх крах моральних засад та інші симптоми виродження згідно нашої пропаганди. І потім, років через 10, до нас приїдуть звідти піонери сучасної журналістики і знову навчать очевидного. А ми будемо радіти волі. Загалом, за Екклезиасту: все вже було!

Чи не приїдуть — адже USCIS закривається. Хоча приклад СРСР показує, що залізної завіси для по-справжньому вільної людини не існує.