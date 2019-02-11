У Збройних силах США назвали РФ «пораненим ведмедем, який просто кидається»

США не повинні виключати можливість російської військової присутності у Венесуелі.

За словами голови Об’єднаного командування збройних сил США в зоні Центральної і Південної Америки Крейга Фаллера, РФ веде себе, як «поранений, ослаблений ведмідь, який просто кидається» на демократичні інтереси в регіоні.

За словами Фаллера, в питанні Венесуели збройні сили Сполучених Штатів фокусуються на «підтримку політичного і дипломатичного рішення».

Він не став прямо відповідати на запитання, чи розглядається відправки до Венесуели миротворчих сил.

При цьому адмірал зазначив, що в «недемократичних» країнах регіону — Куби, Венесуели і Нікарагуа — спостерігається вплив Росії і Китаю.

«Якщо говорити про Росію, то можливо все. Національна оборонна стратегія США звертає увагу на РФ і Китай. Ми вже приділяємо багато уваги, планування ресурсів і відповіді на поставлені завдання.

Але це різні ситуації. Китай — це економічна сила, яка посилюється і у них є цілком легітимні економічні та бізнесові інтереси у світі. Але при цьому вони не грають за прийнятими правилами», — заявив Фаллер.

«Разом з тим Росія — це майже, як поранений, ослаблений ведмідь, який просто кидається, і я не можу передбачати, що зробить РФ, та й не хочу передбачати. Ми бачили, що вони зробили, і я думаю, що нам треба бути готувати до того, що може статися в майбутньому», — підкреслив він.