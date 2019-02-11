У мережі показали реального Трампа — без гриму, зачіски і засмаги

У мережі з’явилося цікаве фото, як міг би виглядати Дональд Трамп, якби він був звичайним американським пенсіонером, а не мільярдером і президентом, на якого працюють десятки стилістів і косметологів.

Користувач з ніком Stone Cold опублікував у своєму Twitter оброблений у фоторедакторі знімок президента США, на якому американський лідер зображений без його фірмової зачіски і засмаги з солярію.

За словами користувача, йому стало цікаво, як би виглядав Трамп з натуральним кольором шкіри, без укладання і з незабарвленими волоссям. Для цього він змінив колір обличчя американського лідера, взявши за зразок відтінок шкіри навколо очей.

«Думаю, що так Дональд Трамп виглядав, якби він був звичайною людиною», — написав Stone Cold.