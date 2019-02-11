У Бельгії “жовті жилети” штурмували будинок екс-прем’єра

Десятки людей були заарештовані.



У Бельгії у місті Монс поліція заарештувала 38 учасників акції “жовтих жилетах”, які влаштували напередодні заворушення в районі будинку екс-прем’єра країни і голови Соціалістичної партії Еліо Ді Рупо.

Близько сотні маніфестантів провели в Монсі акцію протесту.

“Демонстрація пройшла без дозволу, учасники акції перекрили дорогу без дозволу. Спочатку ми не очікували погіршення ситуації, але демонстранти явно намагалися влаштувати провокації”, – сказав начальник поліції Марк Гарін.

Учасники акції кидали петарди в поштову скриньку будинку Ді Рупо і завдали шкоди його будинку.

19 січня у Франції почалася десята хвиля протестів “жовтих жилетів”. 9 лютого 2019 року в Парижі одному з учасників протестів “жовтих жилетах” гранатою відірвало руку, яку поліція кинула в натовп.