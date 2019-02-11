У Білорусі підліток влаштував різанину в школі: є жертви

Хлопчик вдарив вчительку ножем у шию.

11 лютого в середній школі № 2 у Стовпцях сталася надзвичайна подія: на дітей і вчительку накинувся школяр з ножем.

Напад стався 11 лютого близько 8.05. За словами очевидців, учень увірвався в клас з ножем і вдарив ним вчительку в шию. Жінка впала.

За попередніми даними, вчителька і один з учнів загинули. Двоє дітей у лікарні. Також місцеві жителі повідомляють про те, що поранення отримали п’ятеро дітей. Нападник – учень 9-го класу.

«Загинула вчителька і підліток. Ще двоє у лікарні. Нападник поки не затриманий. Зараз у шести районах Мінської області введено спеціальний план «Сирена», – повідомив офіційний представник УВС Міноблвиконкому Євген Сачек.

«Двоє постраждалих перебувають у Столбцовской центральної районної лікарні. Стан стабільний. З області виїхали фахівці для консультації. Ситуація знаходиться на контролі у міністра охорони здоров’я», – повідомила офіційний представник Моз Юлія Бородун.

Місцеві жителі розповідають, що загибла була вчителькою географії, повідомляє onliner.by.

Видання стверджує, що нападник вчився в 10-му класі. Зараз усі його однокласники знаходяться в школі, їх допитують. Школярі кажуть, що сторінка в соцмережах нападника сьогодні була видалена.