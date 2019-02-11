Неузгоджена акція «Марш материнського гніву» пройшла сьогодні в містах Росії

Приводом стали події навколо активісток «Відкритої Росії» Анастасії Шевченко і Лії Милушкиной в Пскові.

Столичний «Марш розгніваних матерів» був навіть більш численною, ніж попереднє хода по тому ж маршруту, антифашистська акція пам’яті Маркелова і Бабурової 19 січня. У якийсь момент людська ланцюжок розтягнулася на всьому протязі Тверського бульвару і вона була досить щільною. Ніякого особливого супроводу поліції не треба було – люди йшли часом мовчки, часом скандуючи «Свободу матерям», «Свободу Насті Шевченка», «Справа «Мережі – ганьба владі», «Свободу політв’язням». Багато впізнаваних осіб. Незважаючи на те, що організатори закликали утриматися від плакатів і гасел з-за того, що захід мерія не погодила, деякі розгорнули плакати зі словами обурення на адресу влади. Ще до початку ходи, в Новопушкінському сквері виникли активісти SERB, які вирвали з рук поруч людини ватман з карикатурою на президента Володимира Путіна. Виникла бійка, і затримали чомусь не її зачинщиків, а учасників акції Михайла Крігера і Максима Пряхіна. Їм інкримінували статтю 20.1. Одного буквально занесли в автозак, кажучи про «порушення правил участі в акції. Хоча чоловік лише зійшовся в словесному поєдинку з активістом SERB. «Сербовцы» у цей момент розгорнули стяги в кольори георгіївської стрічки, але хода вже пішло і їм довелося його наздоганяти. Трьох з них пізніше теж затримали, але в більш м’якій формі. До відділення поліції «Тверське» сербовцы Тарасевич, Брумель і Петрунько їхали в тому ж автозаку, що і Крігер з Пряхиным.

Столичний «Марш разгневанны матерів» зібрав більше тисячі чоловік.

На марші розгніваних матерів у Петербурзі затримали 7 осіб. Активісти провели несанкціоновану акцію в центрі міста.

Акція на підтримку активістки відкритої Росії Анастасії Шевченка почалася в 13:00. Учасники зібралися в сквері перед Адміралтейством. Їх було близько 150-ти осіб. Почали скандувати Путін он Путін злодій, свободу насті. Через кілька хвилин співробітники Омону оточили частину протестувальників, почалися затримання. В автобусах виявилися 7 осіб, в тому числі організатор маршу світлана Уткіна. Її на руках чотири поліцейський х занесли в автобус і кинули на підлогу. Після цього активісти почали протестні гуляння по центру дійшло до мідного вершника потім назад до Невському проспекту до малої садової. У відомо як катькин садок сквері перед Александринським театрі акція закінчилася.

Подібні акції проходять в кількох містах. Нагадаємо, стосовно Анастасії Шевченка порушили кримінальну справу про роботу небажаних організацій. Активістку відправили під домашній арешт. В кінці січня в лікарні померла дочка Шевченка. Поки дівчинка перебувала в реанімації, мати деякий час відмовлялися відпустити до неї.