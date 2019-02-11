Ігри Трампа з Моською

Американський президент напоказ всьому світу в черговий раз випнув свою політичну дрібнотравчатість. В улюбленому Twitter він розродився таким постом:

“Мої представники тільки що залишили Північну Корею після дуже продуктивної зустрічі та узгодженого часу та дати проведення другого саміту з Кім Чен Ином. Він пройде в Ханої, В’єтнам, 27 та 28 лютого. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з головою Кімом і просування справи миру!”

В принципі звичайна — в дусі Трампа — повідомлення. Якщо ж розглядати його в контексті загальної світової політики і політики США, зокрема, пост Трампа, що чекає з нетерпінням зустрічі з головою Кімом, — телячий захват.

Для більшості американців Північна Корея це щось на зразок Ліхтенштейну. Ні те, ні інше їм не відомо. Попроси середнього американця показати ці держави на карті, він буде шукати їх в Африці, чи в Австралії.

Але справа не в цьому. До чого Трамп роздуває значення зустрічі з північнокорейським лідером до вселенських масштабів? Кому потрібна ця дешева двоходівка? З одного боку, американець намагається приспати голови Кіма, обеззброїти його дружбою з самим оплотом світової демократії, а потім таки жахнуть Кіма, взяти його тепленького у власному ліжку.

Але це марні надії. Товариша Кіма на полові не проведеш, подібними прийомами тупі янкі його не проведуть. Він їм ніколи не вірив і не вірить і вірити не збирається. Корейці давно розкусили, чого варта дружба США.

Насправді ж, загравання з Північною Кореєю лише фон для основної гри проти Росії. Трамп, влаштовуючи саміт за самітом з Кім Чен Ином, одночасно демонстративно уникає зустрічей з російським президентом. І при цьому ж американець знаходить час для рандеву з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

А якщо США заграють з країною, чиї ракети з міфічними ядерними боезарядами ледь здатні досягти японських островів, і нехтує відносинами з найбільшою ядерною державою, про що це говорить? Тільки про те, що головним і єдиним ворогом і конкурентом на політичній арені світу США бачать, звичайно ж, не КНР і тим більше не КНДР, а Росію.

І як би Трамп в тому ж Twitter не мріяв про відновлення відносин з Росією:

“Я був набагато жорсткіше з Росією, ніж Обама, Буш або Клінтон. Може бути, жорсткіше, ніж будь-який інший президент. У той же час, як я часто говорив, ладити з Росією — це добре, а не погано. Я очікую, що коли-небудь у нас знову будуть хороші відносини з Росією!”, —

проводити політику Трамп буде антиросійську.

Тому що трампи приходять і йдуть, а політичний курс США залишається політичним курсом США. І в цьому курсі Росії відведено давно вже всім відоме місце. Росія була і залишається єдиною скалкою у відомому місці США на шляху до глобального панування на планеті і, відповідно, всього колективного Заходу.

А це, в свою чергу, диктує тактику і стратегію взаємин Росії з опонентами. І тут ясно одне, що ці взаємини, як показує вся попередня історія, ніяк не можуть бути ні довірчими, ні сентиментальними.