У ЄС назвали дві умови перенесення дати Brexit

Вихід Британії з ЄС можна відкласти.

Офіційний Брюссель не отримав від Лондона запит, щоб перенести дату виходу Великобританії з Європейського союзу, заявив офіційний представник Європейської комісії Маргаритис Схинас, зазначивши, що така можливість існує.

“Ми не отримували від Великобританії запиту про продовження. Але така можливість передбачена статтею 50 (Лісабонського договору)”, – повідомив він 13 лютого на прес-конференції в Брюсселі.

Чиновник пояснив, що дату Brexit, яка призначена на 29 березня цього року, можна перенести тільки після відповідного запиту від британського уряду і в разі згоди всіх 27 країн-членів ЄС.

У той же час у світлі відсутності запиту від Лондона він не став обговорювати тему, на скільки може бути відстрочений вихід Британії з Євросоюзу, назвавши подібні міркування спекуляціями.