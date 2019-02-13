Другий фронт для Росії: глава Держдепу зробив різку заяву

НАТО продовжить грати важливу роль в забезпеченні безпеки в Європі



Росія може спробувати відкрити на півночі Європи другий фронт агресивних дій. Захід повинен протидіяти російської агресії, зокрема в Україні.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео.

Заява дипломат зробив під час відвідування разом з главою МЗС Польщі Яцеком Чапутовичем батальйонної бойової групи НАТО в місті Бемово Польське Вармінсько-Мазурського воєводства (північний схід РП).

“Сьогодні ми повинні дбати про збільшення оборонних можливостей НАТО, враховуючи можливу російську агресію. Війна на європейській землі і те, що відбувається в Україні, відкрили нам очі на те, що росіяни можуть спробувати відкрити другий фронт саме тут”, – заявив Помпео.

Він підкреслив, що НАТО має відіграти важливу роль по захисту вільних народів Європи.

Держсекретар США зазначив, що у Росії є значні плани по забезпеченню власного домінування в Європі та світі.

“У той же час ми – як США, так і західні демократії, повинні зробити все, що в наших силах, щоб затримати такі атаки, як, наприклад, агресію в Україні, анексію Криму або нічим не спровоковану атаку на українські кораблі в Чорному морі”, – підкреслив Помпео.

Він зазначив, що спроби Росії по дестабілізації Європи повинні бути зустрінуті рішучим опором.

Одним з таких кроків він назвав присутність НАТО на східному фланзі і реагування за принципом: напад на одну країну є нападом на весь союз.

На думку Помпео, засоби відлякування Росії повинні бути на першому плані стратегічного мислення Заходу.

Держсекретар США також висловив думку, що країни НАТО повинні наслідувати приклад Польщі та збільшити видатки в своїх бюджетах на оборону.