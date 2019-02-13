У Франції через одностатевих пар змінюють навчальний процес

З щоденників зникнуть слова батько і мати.



Депутати нижньої палати парламенту Франції в першому читанні схвалили законопроект про заміну слів “батько” і “мати” в шкільних формулярах на “батько 1” і “батько 2”.

Відзначається, що поправки вносяться у зв’язку з тим, що обоє батьків можуть бути однієї статі. За словами ініціаторів законопроекту, це рішення спрямоване на встановлення соціальної рівності. Також це дозволить дітям, воспитывающимся в одностатевих шлюбах, не відчувати себе відмінними від своїх однолітків.

У той же час деякі депутати вважають, що подібні рішення не повинні розглядатися на законодавчому рівні. Також, за їхніми словами, більшість сімей у Франції є традиційними.