На Закарпатті порушили справу за побори в дитсадках

Прокуратура відкрила кримінальне провадження на підставі повідомлень ЗМІ про те, що в дитячих садах Мукачево незаконно збирають гроші з батьків.

Як повідомила прес-служба прокуратури Закарпатської області, попередня правова кваліфікація — по 1 ч. ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство). Досудове слідство доручили Національної поліції.

Скандал навколо поборів у дитсадках Мукачево розгорівся після посту однієї з мам.

Інформацію про побори підтвердили і інші батьки. Після цього місцеві журналісти звернулися за коментарем до директора департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА Ганні Сопковой, яка заявила, що збір будь-яких коштів з батьків у дитячих садках і школах заборонено.