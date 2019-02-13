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На Закарпатті порушили справу за побори в дитсадках

13.02.2019

На Закарпатье возбудили дело из-за поборов в детсадах

Прокуратура відкрила кримінальне провадження на підставі повідомлень ЗМІ про те, що в дитячих садах Мукачево незаконно збирають гроші з батьків.

Як повідомила прес-служба прокуратури Закарпатської області, попередня правова кваліфікація — по 1 ч. ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство). Досудове слідство доручили Національної поліції.

Скандал навколо поборів у дитсадках Мукачево розгорівся після посту однієї з мам.

Інформацію про побори підтвердили і інші батьки. Після цього місцеві журналісти звернулися за коментарем до директора департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА Ганні Сопковой, яка заявила, що збір будь-яких коштів з батьків у дитячих садках і школах заборонено.

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