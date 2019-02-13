Декларації кандидатів у президенти: хто заробляє більше всіх

Президент України Петро Порошенко набагато багатше інших кандидатів на найвищу посаду в країні, якщо судити за їхніми деклараціями за 2017 року.

Активісти проаналізували відповідні дані десяти найбільш рейтингових претендентів.

В русі нагадали, що Порошенко задекларував приблизно 839 млн грн грошових активів і доходів.

За ним за ступенем заможності «слід» народний депутат від «Опозиційного блоку» Олександр Вілкул.

Більша частина коштів кандидатів – 1,20 млрд грн – грошові активи. Доходи – тільки 73,68 млн грн.

Зберігати заощадження політики воліють готівкою. У Євгена Мураєва, наприклад, їх близько 99 млн грн. А от Порошенко свій стан тримає в «Міжнародному інвестиційному банку», який йому і належить.

Більше всіх дохід у лідера «Радикальної партії» Олега Ляшка – за рахунок відчуження нерухомості — 15 млн грн.

Як відомо, у разі обрання особи президентом, він втрачає право на керування компаніями.

Тільки ці двоє мають і компаніям за кордоном. У Зеленського вони знаходяться на Кіпрі, Британських Віргінських островах, в Італії та Белізі. У Порошенка – в Казахстані, на Кіпр, Гібралтар, Грузії, Польщі, Британських Віргінських Островах, Литві, Росії, Білорусі, Нідерландах, Угорщині, Іспанії, Китаї.

Компанії Порошенка і Зеленського вигравали тендери.