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Декларації кандидатів у президенти: хто заробляє більше всіх

13.02.2019

Декларации кандидатов в президенты: кто зарабатывает больше всех

Президент України Петро Порошенко набагато багатше інших кандидатів на найвищу посаду в країні, якщо судити за їхніми деклараціями за 2017 року.

Активісти проаналізували відповідні дані десяти найбільш рейтингових претендентів.

Декларации кандидатов в президенты: кто зарабатывает больше всех

В русі нагадали, що Порошенко задекларував приблизно 839 млн грн грошових активів і доходів.

Декларации кандидатов в президенты: кто зарабатывает больше всех

За ним за ступенем заможності «слід» народний депутат від «Опозиційного блоку» Олександр Вілкул.

Більша частина коштів кандидатів – 1,20 млрд грн – грошові активи. Доходи – тільки 73,68 млн грн.

Декларации кандидатов в президенты: кто зарабатывает больше всех

Зберігати заощадження політики воліють готівкою. У Євгена Мураєва, наприклад, їх близько 99 млн грн. А от Порошенко свій стан тримає в «Міжнародному інвестиційному банку», який йому і належить.

Більше всіх дохід у лідера «Радикальної партії» Олега Ляшка – за рахунок відчуження нерухомості — 15 млн грн.

Декларации кандидатов в президенты: кто зарабатывает больше всех

Як відомо, у разі обрання особи президентом, він втрачає право на керування компаніями.

Тільки ці двоє мають і компаніям за кордоном. У Зеленського вони знаходяться на Кіпрі, Британських Віргінських островах, в Італії та Белізі. У Порошенка – в Казахстані, на Кіпр, Гібралтар, Грузії, Польщі, Британських Віргінських Островах, Литві, Росії, Білорусі, Нідерландах, Угорщині, Іспанії, Китаї.

Декларации кандидатов в президенты: кто зарабатывает больше всех

Компанії Порошенка і Зеленського вигравали тендери.

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