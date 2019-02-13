Житель Австрії стріляв у колишню дружину, а потім вбив себе

Країна переживає збільшення рівня насильства.



У столиці Австрії ревнивий чоловік підстрелив свою колишню дружину і застрелився сам. Жінці вдалося вижити.

За інформацією видання, 53-річний чоловік на ім’я Желько прямо на вулиці вистрілив з пістолета в голову своїй 48-річної колишньої дружини Віолеті, після чого застрелився сам. Обидва були доставлені в лікарню в критичному стані.

Незабаром стрілок помер, проте його жертві вдалося вижити – в даний час вона знаходиться в комі.

Як повідомляють знайомі колишньої пари, яка приїхала з Боснії, мотивом вчинку чоловіка була ревнощі. У минулому подружжя часто сварилося.

Повідомляється, що Австрія переживає підйом рівня насильства проти жінок – з початку року зареєстровано 7 випадків вбивства.