НАТО відповість на порушення Росією ракетного договору

Дії Росії вже призвели до найбільшої з часів Холодної війни зміцнення колективної безпеки Альянсу.

Головна увага НАТО зараз зосереджена на зусилля для збереження Договору про ліквідацію ракет середньої і малої досяжності (РСМД), одночасно триває аналіз і підготовка відповіді на продовження розробки Росією заборонених ракетних систем.

Генсек альянсу зазначив, що нові російські ракети – це не одиничний випадок, а частина більш широкої картини інвестицій Росії в новітні військові потужності, в тому числі і ядерні.

“Ми не зобов’язані відповідати на дії Росії “дзеркальними” діями, і ми цього не робили і раніше. Ми не будемо відповідати створенням “ракети на ракету” або “літаком – на літак”. Для нас важливо наявність гідних довіри сил стримування і оборони. Все це ми будемо робити, як згуртований альянс. Все це будуть оборонні і зважені заходи”, – заявив генсекретар НАТО.

Столтенберг повторив, що альянс не буде розміщувати нові наземні ядерні установки на території Європи.