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В Ірані терористи атакували автобус: багато загиблих

13.02.2019

В Иране террористы атаковали автобус: много погибшихУ транспорті знаходилися військовослужбовці Корпусу Вартових Ісламської революції в провінції Систан і Белуджистан.

В Ірані смертник здійснив теракт біля проїжджаючого повз автобус: загинули 20 людей і стільки ж поранено.

На південно-сході Ірану на автодорозі Хаш – Захедан смертник здійснив самопідрив поблизу проїжджав повз автобуса.
За попередніми даними, в автобусі їхали сорок чоловік, половина з яких загинула на місці, решта отримали поранення.

За даними ресурсу LIFE SHOT, поки жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за вибух.

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