В Ірані терористи атакували автобус: багато загиблих

У транспорті знаходилися військовослужбовці Корпусу Вартових Ісламської революції в провінції Систан і Белуджистан.

В Ірані смертник здійснив теракт біля проїжджаючого повз автобус: загинули 20 людей і стільки ж поранено.

На південно-сході Ірану на автодорозі Хаш – Захедан смертник здійснив самопідрив поблизу проїжджав повз автобуса.

За попередніми даними, в автобусі їхали сорок чоловік, половина з яких загинула на місці, решта отримали поранення.

За даними ресурсу LIFE SHOT, поки жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за вибух.