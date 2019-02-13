Молдова передала ноту протесту послові РФ: названа причина

Молдавській стороні в РФ відмовлялися повідомляти інформацію про місце перебування та стану здоров’я громадян РМ.

Послу Російської Федерації в Республіці Молдова Олегу Васнецову вручили ноту протесту у Міністерстві закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова з приводу затримання з наданням молдавської делегації доступу до громадян республіки громадянам в Москві 11 лютого 2019 року.

Мова йде про Лионеле Буруйане і Михае Крихане, нещодавно звільнених з в’язниці.

Як пише видання, МЗСЄІ висловлює жаль з приводу того, що, незважаючи на положення і норми міжнародного права, викладені у Віденській конвенції про консульські взаємини між Республікою Молдова і Російською Федерацією, молдавської делегації не було надано своєчасний доступ до громадян Республіки Молдова.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України передало зовнішньополітичного відомства Російської Федерації чергову ноту протесту з-за дій щодо українських моряків.