Союзники по НАТО більше не скорочують оборонні витрати

США визнають прогрес.

Союзники по НАТО більше не скорочують витрати на оборону, і США вітають намір європейських країн-членів і Канади збільшити оборонні витрати до $100 млрд до кінця 2019 року.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг на прес-конференції за підсумками зустрічі міністрів оборони Альянсу в Брюсселі, передає кореспондент “Європейської правди”.

“Судячи зі звітів, які ми отримали від всіх союзників, ми можемо заявити, що тепер всі союзники припинили зменшення (оборонних бюджетів. – Ред.), що було протягом багатьох років до цього. Тепер вони інвестують більше”, – сказав він.

За словами Столтенберга, з 2016 року європейські союзники по НАТО і Канада витратили додатково $41 млрд до 2020 року цей показник виросте до $100 млрд. “США визнають прогрес”, – зазначив генсек.

“Більшість членів Альянсу зараз планують збільшити витрати до 2% ВВП до 2024 року. Не всі союзники затвердили плани зробити це. Але навіть ті, хто не планує досягти 2%, почали збільшувати витрати”, – додав він.

Генсек також заявив, що міністри оборони задоволені сигналами, що надійшли в Брюссель від виконуючого обов’язки глави Пентагону Патріка Шанахана.

“У нього сильна особиста прихильність до Альянсу”, – підкреслив Столтенберг.