США ввели нові санкції проти Ірану

Під санкції потрапила компанія “Нові горизонти”.

Влада Сполучених Штатів Америки прийняли рішення внести ще кілька компаній та осіб санкційний список проти Ірану.

Зокрема, в середу, 13 лютого, список поповнили дві іранські компанії та вісім пов’язаних з ними осіб, А також ще один громадянин Ірану.

Відомо, що потрапила під санкції компанія “Нові горизонти”, представники якої займаються організацією міжнародних конференцій.

У США відзначають, що конференції даній компанії служать майданчиком для вербування в елітні частини Збройних сил Ірану. І саме там можна почути рекламу і заклики до антисемітизму та теорії змови.