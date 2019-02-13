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США ввели нові санкції проти Ірану

13.02.2019

США ввели новые санкции против ИранаПід санкції потрапила компанія “Нові горизонти”.

Влада Сполучених Штатів Америки прийняли рішення внести ще кілька компаній та осіб санкційний список проти Ірану.

Зокрема, в середу, 13 лютого, список поповнили дві іранські компанії та вісім пов’язаних з ними осіб, А також ще один громадянин Ірану.

Відомо, що потрапила під санкції компанія “Нові горизонти”, представники якої займаються організацією міжнародних конференцій.

У США відзначають, що конференції даній компанії служать майданчиком для вербування в елітні частини Збройних сил Ірану. І саме там можна почути рекламу і заклики до антисемітизму та теорії змови.

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