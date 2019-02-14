«Напалмом, як тарганів»: Мосійчук тепер загрожує випалювати «грантоїдів»

Нардеп від «Радикальної партії» Ігор Мосийчик заявив, що самоспалення від нього не дочекаються, а замість цього він зі своїми соратниками буде «випалювати напалмом як тарганів» своїх опонентів.

«Грантоїди поширюють інформацію, що я планую самопідпал під посольством США. Наївні! Не дочекаєтеся! Це вас адептів зовнішнього управління, які перетворюють нашу країну на сировинний придаток іноземних держав, а по суті їх колонію, я з соратниками буду випалювати напалмом як тарганів!», — написав він.

Таким чином нардеп прокоментував свій пост, в якому пообіцяв підпалити себе з-за скандалу з пояснювальною запискою до постанови про «присвоєння» Уляною Супрун повноважень міністра.

«Зараз шукаємо для цього технічні можливості. Я й Тетяна готові відповісти на будь-які питання щодо так званої справи Супрун в міру нашої компетенції», — додав він.

Детальніше нагадаємо, що керівник ЦПК Віталій Шабунін розповів, що пояснювальну записку до постанови про «присвоєння» Уляною Супрун повноважень міністра готували на комп’ютері нардепа від Оппоблока Олександра Долженкова. Мосійчук це заперечує і заявив, що якщо для доказу своєї правоти йому доведеться підпалити себе, то він зробить це.