У Бельгії через страйк скасовано понад 400 рейсів, авіапростір закрито

Понад 400 авіарейсів скасовані в Бельгії у зв’язку із загальнонаціональним страйком 13 лютого.

Страйк торкнеться подорожі більше 50 тисяч пасажирів. Її скликали 3 профспілки, які закликають до підвищення заробітної плати.

Повітряний простір закрили в 22:00 за місцевим часом у вівторок, польоти будуть зупинені протягом доби. Заборонені польоти літаків, що літають на висоті нижче 8000 м над рівнем моря. Польоти урядових, військових літаків, а також рейси екстрених служб допускаються.

Пасажирів закликають не їхати в брюссельський аеропорт, через який щодня проходять близько 650 авіарейсів. Брюссельський аеропорт заявив, що в цей день не буде рейсів ні до, ні з аеропорту і поновив свої поради мандрівникам на сайті.

13 лютого в країні страйкують також працівники залізниці. Очікується, що страйк не торкнеться міжнародне залізничне рух.