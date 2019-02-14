Збій в Instagram: Люди масово втрачають передплатників

На сторінці соціальної мережі Twitter йдеться про те, що розробники в курсі проблеми і працюють над тим, щоб якомога швидше її вирішити.

Вчора ввечері популярні YouTube блогери Джеймс Чарльз і Зак Клейтон, у кожного з яких є мільйони передплатників в Instagram, почали повідомляти про масові втрати фоловерів. Пізніше жертвами збою стали Аріана Гранде і Селена Гомес.

Спочатку в звіті Fast Company вказувалося, що «Instagram вчинив дії по видаленню мільйонів облікових записів, які компанія вважала недостовірними». Багато компаній, у тому числі Instagram, час від часу проводять чищення своїх користувацьких баз для видалення спаму або неактивних облікових записів.

У листопаді компанія оголосила, що готується скоротити кількість недостовірних облікових записів на платформі.

«Ми почнемо видаляти недостовірні лайки, передплати та коментарі з облікових записів, які використовують сторонні додатки для підвищення своєї популярності», — йдеться у блозі за листопад.