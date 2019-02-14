Гройсман визнав, що українцям платять удвічі менше, ніж повинні

Зарплати українців не відповідає рівню цін в країні. Це визнав сьогодні прем’єр Володимир Гройсман, коментуючи ситуацію з мінімальною зарплатою.

За його словами, у 2016 р. в абсолютних цифрах мінімальна зарплата становила 53 дол. у перерахунку на валюту США, а зараз – 150 дол.

“Ми за неповних три роки втричі збільшили мінімальну заробітну плату в країні. Це втричі більше, ніж було, але, як мінімум, удвічі менше, ніж мало бути”, – сказав В. Гройсман.

Як повідомлялося раніше, середня зарплата в Україні в грудні 2018 р. склала 10 573 грн., за даними Державної служби статистики. Зростання реальної зарплати за грудень до листопада становив 14,5%. Зростання році – 9,7%.