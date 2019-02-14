У Гройсмана за січень набрали боргів на 41,7 млрд грн

Державний бюджет України за січень зведений з дефіцитом в 12,3 млрд грн. у порівнянні з профіцитом в 7,9 млрд грн. за ж період 2018 р.

Про це йдеться в повідомленні міністерства фінансів України.

За його даними, дефіцит був профінансований за рахунок внутрішніх позик. Так, у січні Мінфін взяв у борг 41,7 млрд грн. в еквіваленті за рахунок випуску і продажу облігацій внутрішньої держпозики.

ОВДП випущені на 587,4 млн дол. і на 33,3 млн євро. При цьому запланований на січень позику під гарантії Світового банку на 17,6 млрд грн. в еквіваленті перенесено на лютий.

Нагадаємо, прем’єр Володимир Гройсман критикує попередні уряди за те, що вони загнали Україну в борги і заявляє, що мета його уряду – зменшити боргове навантаження на Україну.