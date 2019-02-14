У КВУ розповіли, скільки за три місяці «Народний фронт» витратив на рекламу з бюджету

За період з жовтня по грудень 2018 року політична партія «Народний фронт» колишнього прем’єр-міністра Арсенія Яценюка офіційно витратила на свою діяльність 64,9 мільйона грн.



Повідомляється, що понад 30 мільйонів грн з цієї суми було спрямовано на оплату рекламних матеріалів.

У Комітеті виборців України повідомили, що такі дані наводяться в звіті політсили про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за IV квартал 2018 року.

З 64,9 мільйонів грн витрат 64,1 мільйона були грошима, які виділили з державного бюджету.

«Таким чином, партія заплатила за рекламу державними коштами», — зазначено в повідомленні.

Найбільша кількість фінансів було направлено на телевізійну рекламу — 17 мільйонів грн. З цієї суми 9 мільйонів отримало ТОВ «Медіа Партнерство Баїнг», 5 мільйонів — ТОВ «Глобал Медіа Груп», 1,8 мільйона — ТОВ «Старлайт Бренд Контент». Дані кошти перераховано в якості оплати за розміщення рекламних матеріалів на телебаченні».

Близько 12 мільйонів грн «Народний Фронт» витратив на розміщення зовнішньої реклами. На видавничу діяльність було спрямовано 1,4 мільйона, рекламу на радіо — 0,4 мільйона, у друкованих ЗМІ — 0,1 мільйона грн.