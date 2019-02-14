У Черкасах на хабарі викрили слідчого поліції

На хабарі викрито слідчого Головного управління Національної поліції у Черкаській області.

Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СБУ.

“У Черкасах оперативники спецслужби встановили, що слідчий Головного управління Національної поліції у Черкаській області вимагав у місцевого жителя п’ять тисяч доларів США за закриття кримінального провадження”, – йдеться в повідомленні.

Також, співробітники СБУ задокументували отримання поліцейським частини неправомірної вигоди у розмірі 3300 доларів.

“В рамках розпочатого кримінального провадження під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України зловмисника оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання фігуранту справи запобіжного заходу. Тривають невідкладні слідчі дії”, – наголошується в повідомленні.