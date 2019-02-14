ДБР затримало двох осіб при одержанні хабара у 74,5 тисяч доларів за вплив на чиновників Мінагрополітики

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали двох осіб, які отримали 74,5 тис. доларів США за вплив на чиновників Міністерства аграрної політики, щоб ті залишили керівника одного з підконтрольних міністерству держпідприємств на посаді.

Велика хабар передавався частинами. Під час отримання останньої частини у сумі 9 тис. доларів було проведено затримання.

Слідчі центрального апарату ДБР під процесуальним керівництвом Генпрокуратури затримали двох осіб під час отримання 9 тис. доларів неправомірної вигоди за вплив на посадових осіб Мінагрополітики.

Це була остання частина неправомірної вигоди на загальну суму 74,5 тис. доларів. Кошти передавалися частинами. Факт вимагання та отримання всієї суми коштів задокументовано при оперативному супроводі Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Слідством встановлено, що затримані пообіцяли домовитися з посадовими особами Мінагрополітики про залишення на посаді керівника одного з підпорядкованих міністерству державних підприємств.

Двох осіб затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу.

В даний час вирішується питання про повідомлення їм про підозру у одержанні неправомірної вигоди для себе або третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу) та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 31 січня співробітники Держбюро розслідувань і Нацполиции затримали у Києві при отриманні хабара заступник голови Печерської райдержадміністрації (РДА). Правоохоронці підозрюють його у отриманні 20 тис. гривень за сприяння в отриманні в оренду приміщень.