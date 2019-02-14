На «Цирконії» закінчився час Геннадія Корбана

Легендарний екс-заступник Ігоря Коломойського попрощався з роллю «тепловиділяючого смотрящого»

В кінці січня Господарський суд Дніпропетровської області припинив процедуру санації державного науково-виробничого підприємства «Цирконій», визнав підприємство банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру. Вона триватиме до 21 січня 2020 року. Це судове рішення підвело риску під періодом впливу групи «Приват» і її колись головною «бойової одиниці» в особі Геннадія Корбана на підприємство ядерно-паливного циклу

На момент розпаду СРСР «Цирконій» входив до складу виробничого об’єднання «Придніпровський хімічний завод» і вважався найсучаснішим підприємством атомної промисловості, які займаються виробництвом цирконію і гафнію. Тим не менш, для України ДНВП «Цирконій» виявився дорогим валізою без ручки. Розвиток циркониево-гафниевого виробництва на ПХЗ було започатковано у 80-х роках. Спочатку там планували випускати щорічно до 2 тис. тонн цирконію і гафнію. Але до кінця 90-х підприємство змогло вийти на максимальний рівень виробництва всього в 120 т.

З початку 2000-х ця продукція в Дніпродзержинську вже не випускалася. Замість неї підприємство постачало в Росію напівфабрикати – технічний тетрафторид цирконію в порошку в обмін на готові тепловиділяючі елементи (Твели) для українських АЕС. При цьому вирішальну роль у долі заводу зіграло дроблення єдиного комплексу ПХЗ на окремі підприємства, здійснене при Леоніді Кучмі. У процесі поділу майна «Цирконій» отримав 16 підрозділів, з яких більша частина була непрофільної, і пристойні борги (на момент створення ДНВП його кредиторська заборгованість становила 24,2 млн грн – майже втричі більше, ніж «дебіторка»).

Така бізнес-модель не залишила «Цирконію» шансів на виживання. Вже в середині 2002 року підприємство було не в змозі утримувати непрофільну інфраструктуру, розраховуватися з боргами, і було повністю зупинено. І в тому ж році за позовом підвідомчого Мінпаливенерго держпідприємства «ТВЕЛ» стартувала процедура банкрутства ДНВП.

В її рамках профільне міністерство довгий час утримував завод на плаву, не дозволяючи рости боргами, вважаючи, що з ними дозволить розрахуватися розпродаж непрофільних активів, На той момент Мінпаливенерго контролював майже 80% кредиторської заборгованості ДНВП (38 млн. грн. з 48 млн. грн). При цьому ліквідації ДНВП «Цирконій» не підлягало, як стратегічне підприємство, задіяне в планах створення в Україні замкнутого ядерно-паливного циклу.



На фото – Леонід Кучма і Віктор Пінчук

У роки правління Леоніда Кучми санувати «Цирконій» намагалася корпорація «Інтерпайп» його зятя Віктора Пінчука.

Ще в 2003 році ДНВП і Державний трубний інститут ім. Облоги, який вважався вотчиною сім’ї Пінчуків, в партнерстві з кількома іншими підприємствами й інститутами, відпрацювали технологію виробництва труб з цирконієвого прокату. Їх прокаткою могли б зайнятися Нікопольський південнотрубний завод або дослідне виробництво самого Трубного інституту.

Проте впровадити цю технологію в промислове виробництво так і не вдалося. Тому основним джерелом існування «Цирконію» в ході тривалої санації виявилася розпродаж майна, що не відноситься до циркониево-гафниевому виробництва.

Новий етап в житті «Цирконію» розпочався влітку 2014 р. після захоплення Росією Криму та початку війни на Донбасі, коли стало зрозуміло, що плани по створенню Твелів для АЕС разом з Росією вже не здійсненні. Профільне майно ДНВП, задіяне в циркониево-гафниевом циклі, вирішили передати одному з інвесторів – держпідприємству «Східний ГЗК» (Жовті Води), а контролювати цей процес доручили тодішньому голові Дніпропетровської облдержадміністрації Ігорю Коломойському.

«Смотрящіє» від губернатора з участю СБУ повинні були проконтролювати збереження переданого майна і простежити, щоб обладнання і матеріали не опинилися на неконтрольованої Україною території Донбасу, а потім і в РФ.



На фото – Геннадій Корбан

Це завдання доручили інвестору №2 – компанії з управління активами «Славутич-Капітал», близької до «конфліктологу» Геннадія Корбана, який на той момент був заступником та керуючим справами губернатора Дніпропетровської області. Компанія повинна була перепрофілювати ДНВП в автопідприємство, і вкласти в нього близько 130 млн грн для погашення боргів. Надалі «Славутич-Капітал» замінили іншою структурою з обойми Корбана – ТОВ «ФКС-Консалт», а сума обіцяних нею вкладень скоротився до 86 млн грн. Але знайомі з ситуацією на підприємстві стверджують, що це була пуста формальність, і ніякого АТП Корбан створювати не планував.

Це підтверджує рішення про ліквідацію ДНВП, прийняте наприкінці минулого місяця Господарським судом Дніпропетровської області. У ньому йдеться про те, що перспективи для відновлення платоспроможності підприємства відсутні.

«ДНВП «Цирконій» в даний час не здійснює господарської діяльності, яка б приносила йому хоча б кошти в сумі, достатній для фінансування поточних витрат. Замовлення на виконання автотранспортних перевезень, які формально стали основним видом діяльності боржника після перепрофілювання згідно з планом санації, і персонал, який може забезпечити їх виконання, у боржника відсутні. Автотранспорт знаходиться в неробочому розукомплектованому стані. Перспективи для відновлення платоспроможності за рахунок власних джерел – відсутні», – такий висновок зробив суд.

При цьому кредиторська заборгованість ДНВП склала близько 145,6 млн грн, тобто, обіцяні «ФКС-Консалт» грошові вкладення підприємство так і не отримало. Тоді як ще в грудні 2018 року були завершені всі процедури з передачі його основного майна на баланс ДП «Східний ГЗК» в рахунок погашення заборгованості перед Міненерговугілля (наступник Мінпаливенерго). Після чого питання існування ДНВП «Цирконій» як окремої юридичної особи остаточно втратив актуальність.