Корейці купують зерновий термінал у компанії, пов’язаної з нардепом Козирем

Корейська корпорація Posco Daewoo купує 75% в споруджуваному в Миколаївському порту експортному зерновому терміналі в української групи Orexim.

“Posco Daewoo член Національної інвестиційної ради сьогодні оголосила про придбання зернового терміналу в Миколаївському порту. Це перший актив агрологистики, в який компанія інвестувала за кордоном”, – повідомила Ковалів.

“Компанія підписала відповідну угоду про придбання 75% в зерновому терміналі Николаевскоро порту”, – додала вона.

Глава офісу Інвестради зазначила що, Posco Daewoo – одна з найбільших корейських торгових корпорацією з річною виручкою понад $21 млрд, а президент і генеральний директор компанії Кім Янг-Санг є членом Національної інвестиційної ради.

Як повідомляє корейське видання Maeil Business News, Posco Daewoo підписала угоду з українською логістичною компанією Orexim Group про придбання 75% частки в експортному зерновому зерна. Фінансові умови угоди не розголошуються.

Очікується, що після завершення будівництва терміналу в липні його потужність складе 2,5 млн тонн у рік, він буде обробляти головним чином кукурудзу, пшеницю і сою.

Як зазначає видання, після покупки зернового терміналу в Україні Posco Daewoo Corp. стане першим корейським підприємством, якому належать права на експлуатацію зерносховища за кордоном.

Як заявили в Posco Daewoo, угода дозволить компанії контролювати весь ланцюжок поставок зерна з України і сприятиме продовольчої безпеки Кореї.

Так, поставки зерна в цю країну значною мірою залежать від експорту, при цьому самозабезпеченість кукурудзою і пшеницею становить 1%. Тільки в 2017 році Корея імпортувала 10 млн тонн кукурудзи і 5 млн тонн пшениці.

Групу компаній Orexim пов’язують з народним депутатом з фракції “Блок Петра Порошенко” з Миколаєва Борисом Козирем, відзначає видання.

Зокрема, його батько обіймав посаду заступника гендиректора групи компаній, а кілька її топ-менеджерів були помічниками нардепа. Згідно декларації Козиря, в 2015 році його дружина Юлія отримувала зарплату в компаніях з групи Orexim.

Крім того, згідно з реєстром юридичних осіб, син депутата Михайло очолює громадську організацію “Миколаївська міська громадська організацій спортивний клуб “Орексим”.

Корейська компанія Posco Daewoo Corporation заявляла про інтерес до будівництва зернового терміналу в одному з українських портів ще навесні 2017 року.