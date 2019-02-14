Чиновник з Кривого Рогу погорів на хабарі в 500 тисяч гривень

Начальник виконавчої служби у Кривому Розі вимагав 500 тисяч гривень за вирішення питання про придбання нежитлових приміщень за зниженою ціною, тепер він затриманий.

Начальник Криворізького райвідділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції вимагав та отримав хабар від покупця нежитлових приміщень за те, що він занизить їх вартість.

Хабарника затримали 12 лютого, коли він отримував 500 тисяч гривень. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Ведеться досудове розслідування.