Олексій Кущ: “Олігархія – це смертельна хвороба, що підточує країну зсередини”

За даними Світового банку, три українських олігарха володіють 6% ВВП країни. Це в два рази більше, ніж в РФ, яку у нас люблять схиляти як зразок олігархічної системи економіки і в три рази вище, ніж у Польщі.

Що найдивніше, з 2007-го року цей показник практично не змінюється. Як наслідок – соціальні ліфти не працюють, умов для розвитку людського капіталу немає.

Про боротьбу з монополізацією і олігархізацією говорять всі кандидати в президенти, але ніхто не запропонував просту програму з п’яти кроків. А вона є і успішно застосовувалася на практиці.

В кінці 90-х років минулого століття, у Південній Кореї, під час реструктуризації тамтешніх ФПГ – так званих “чеболів”. Саме тому, в цій країні працює механізм імпічменту і вона вже увійшла в десятку найрозвинутіших країн світу. Зауважимо, що в умовах ядерної загрози з півночі та в стані перманентного військового конфлікту.

Як виявляється, військовий фактор не завжди є блоком на шляху руху іноземних інвестицій.

Олігархія вбиває економіку сильніше – як смертельна хвороба, що підточує країну зсередини. Пряма аналогія з хворим деревом: стовбур начебто цілий, а всередині – гниль…

Олексій Кущ