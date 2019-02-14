В Росії на очах дітей вбили відомого режисера: деталі трагедії

У ніч на 13 лютого у Москві жорстоко вбитий відомий режисер Ілля Тихонович.

Як повідомляє слідчий комітет РФ, тіло чоловіка з множинними колото-різаними ранами виявлено у квартирі на вулиці Черняховського біля метро “Аеропорт”. Кінорежисера зарізали на його очах чотирьох дітей і дружини.

Поліція вже затримала підозрюваного убивцю, ним виявився 38-річний чоловік з Тамбова. Правоохоронці повідомили, що вбивство сталося під час конфлікту, який виник під час спільного розпивання алкоголю.

“За статтею “Вбивство” порушено кримінальну справу. Встановлено, що перед конфліктом, що виник на побутовому ґрунті, чоловіки розпивали спиртні напої. Незабаром відносно фігуранта буде обрано запобіжний захід, пов’язана з позбавленням волі”, – розповіла старший помічник керівника СУ СК РФ по Москві Юлія Іванова.

Сусіди вбитого режисера відзначили, що Тихоновича часто бачили з підозрілими друзями.

“Він багато і часто пив. В квартирі бували різні галасливі компанії. Всі діти це бачили”, – розповіли вони.

Знайомі додали, що загиблий почав багато пити два роки тому. Тоді він перестав знімати фільми і кліпи і став перебиватися випадковими заробітками. Відомо, що він офіційно ніде не працював.