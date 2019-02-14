Голова Криворізької виконавчої служби, вымогавшая півмільйона гривень, приховує доходи

Глава виконавчої служби Криворізького району, Тетяна Приходько, яку схопили на вимаганні «відкату» в розмірі 0,5 млн гривень, офіційно володіє тільки маленькою квартирою.

Про це редакція 368.mediaузнала з щорічних електронних декларацій чиновниці.

У деклараціях Приходько за 2016-2017 року є інформація про квартиру в Кривому розі загальною площею 63,5 кв. м, а також офіційному дохід у вигляді заробітної плати у розмірі близько 150 тис. гривень за рік.

Також в деклараціях за 2016 і 2017 року чиновниця відобразила відомості про кредити в «Приватбанку» на суму 15 тис. гривень та 27,5 тис. гривень відповідно.

Раніше правоохоронці затримали начальника виконавчої служби у Кривому Розі, яка вимагала 500 тис. гривень за вирішення питання про придбання нежитлових приміщень за зниженою ціною.