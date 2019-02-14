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Голова Криворізької виконавчої служби, вымогавшая півмільйона гривень, приховує доходи

14.02.2019

Глава Криворожской исполнительной службы, вымогавшая полмиллиона гривен, скрывает доходы

Глава виконавчої служби Криворізького району, Тетяна Приходько, яку схопили на вимаганні «відкату» в розмірі 0,5 млн гривень, офіційно володіє тільки маленькою квартирою.

Про це редакція 368.mediaузнала з щорічних електронних декларацій чиновниці.

У деклараціях Приходько за 2016-2017 року є інформація про квартиру в Кривому розі загальною площею 63,5 кв. м, а також офіційному дохід у вигляді заробітної плати у розмірі близько 150 тис. гривень за рік.
Також в деклараціях за 2016 і 2017 року чиновниця відобразила відомості про кредити в «Приватбанку» на суму 15 тис. гривень та 27,5 тис. гривень відповідно.

Раніше правоохоронці затримали начальника виконавчої служби у Кривому Розі, яка вимагала 500 тис. гривень за вирішення питання про придбання нежитлових приміщень за зниженою ціною.

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