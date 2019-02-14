У Південній Кореї вибухнув завод боєприпасів: є жертви

Інцидент стався в місті Теджон.



У Південній Кореї стався вибух на заводі з виробництва боєприпасів у місті Теджон, його жертвами стали три людини.

Зазначено, що завод належить компанії Hanwha і розташований в 140 км від Сеула.

Відомо, що працівники підприємства загинули через пожежі, що виникла після вибуху.

За даними місцевої влади, на заводі вибухнули хімічні речовини, використовувані при виготовленні боєприпасів. Зараз причина інциденту з’ясовується фахівцями.

Як відзначає агентство, це вже другий вибух на цьому заводі, що стався за останній рік. У травні 2018 року дві людини загинули і троє постраждали в результаті аналогічного інциденту.