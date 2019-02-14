В Ірані терорист-смертник підірвав автобус з військовими: 41 людина загинула

В результаті атаки на автобус з боку терориста-смертника в Ірані загинув 41 чоловік.
Теракт стався в південно-східній провінції Сістан і Балучистан на кордоні з Пакистаном, де проживає в основному сунітська етнічна група белуджі.
Смертник підірвав автомобіль з вибухівкою біля автобуса, в якому знаходилися бійці сухопутних військових сил іранської гвардії.
Іранське агентство наводить дані про 41 загиблого серед цивільних та військових.
За інформацією AFP , тобто 40 жертв вибуху.
Офіційні іранські власті поки не приводили цифр про загиблих в результаті події.
За офіційною інформацією іранської армії, автобус прямував в місто Хаш-Захедан, а військові поверталися зі служби на кордоні.