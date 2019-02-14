Колишній мер Нью-Йорка виділив 500 мільйонів на “війну” з Трампом – ЗМІ

Він підтримає опонента Трампа фінансово.



Засновник і власник інформаційно-аналітичного агентства Bloomberg, мільярдер Майкл Блумберг має намір перешкодити нинішнього глави Білого дому Дональду Трампу залишитися президентом на другий термін, і готовий витратити на передвиборну боротьбу з них 500 млн доларів. Про це повідомляє Politico з посиланням джерело в Демократичній партії.

Сказано, що півмільярда – це не стеля, екс мер Нью-Йорка може витратити на передвиборчу боротьбу набагато більшу суму. 76-річний Блумберг обіцяє направити на свою виборчу кампанію “всі сили і засоби”, а якщо не буде брати участь у президентських перегонах, то перед виборами запустить “безпрецедентну інформаційну кампанію” на підтримку іншого демократа.

За словами радника Блумберга Кевіна Шики, в свою мерську кампанію бізнесмен вклав близько 100 млн доларів.

З цією метою Блумберг зібрав “тіньову политичекую партію”, яка з кінця листопада збиралася як мінімум раз в тиждень в штаб-квартирі фонду його сім’ї Bloomberg Philanthropies в Манхеттені, щоб обговорити так звані План А і План Б.

Вибори нового глави Сполучених Штатів відбудуться в 2020 році.