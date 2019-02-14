У Північній Македонії перекинувся автобус: 13 загиблих

30 людей отримали поранення.



У Північній Македонії 13 лютого пасажирський автобус потрапив у ДТП. В результаті аварії 13 людей загинули і понад 30 отримали поранення.

Відзначається, що в середу ввечері автобус злетів з траси між містами Скоп’є і Тетово і перекинувся. Всього у ньому перебувало 50 осіб.

“В клініки прийнято 30 осіб, серед них − одна вагітна жінка з легкими травмами, а один пацієнт у критичному стані. Загальне число жертв − 13 осіб, з яких семеро загинули на місці, п’ятеро померли в лікарні”, − повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Венко Филипче.

Причини аварії з’ясовуються, на місці події працюють екстрені служби і поліція.