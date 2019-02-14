Практика щомісячного збору коштів з батьків існує в 91% школах України.

Найчастіше батьки здають 50 грн в місяць. Про таку суму повідомили 24% респондентів. 100 грн в місяць платять 15% батьків, 150-200 грн – 8%.

Крім того, практика вступних внесків існує у 45% школах. Суми внесків становлять від 300 до 2000 грн і вище.

За даними опитування, гроші сплачуються переважно готівкою (88% відповідей), і тільки 16% батьків назвали свої внески є добровільними. Інші 84% респондентів вважають їх деякою мірою примусовими.

“І це незважаючи на те, що відповідно до законодавства будь-яка благодійна допомога повинна бути добровільною, за визначенням”, – додали автори опитування.

Опитування проводилося 18-21 липня 2018 року шляхом онлайн-анкетування за допомогою функціоналу Google Forms у Facebook-групі “БАТЬКИ SOS”. В опитуванні взяли участь 1 352 респондента з усіх регіонів України, крім окупованих територій.

Нагадаємо, за даними дослідження КМІС, лідерами у вимаганні хабарів на сьогодні в Україні є вищі навчальні заклади (стикалися з вимаганням хабара 52,1% тих, хто контактував).

Зазначимо, за даними опитування КМІС, абсолютна більшість українців стурбовані рівнем корупції в країні: 75,7% вважають проблему дуже серйозною, ще 18,0% – швидше серйозною (разом 93,7%).