Повінь – зміна системи

Menu
Close

Долар знову почав дорожчати

14.02.2019

Доллар снова начал дорожать

Стало відомо, що долар знову почав дорожчати. Зазначається, що сьогодні, 14 лютого, Національний банк України встановив курс долара до національної валюти на рівні 27,09 грн. Наголошується, що це на 9 копійок більше, ніж було вчора.

Що стосується євро, то він також подорожчав на 12 коп. Тепер курс євро на рівні 30,62 грн. Курс російського рубля — 40 коп.

Відзначимо, що вся інформація була взята з офіційного сайту НБУ.

Також журналісти повідомляють, що за їх інформацією, в обмінних пунктах долар купують по 27,12 грн, продають по 27,17 грн.

За євро пропонують 30,76 грн. Продають по 30,85 грн.

Читайте також:   Філія ФСБ: У Львові біля храмів УПЦ МП нагадали про належність церкви
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *