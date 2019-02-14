Стало відомо, що долар знову почав дорожчати. Зазначається, що сьогодні, 14 лютого, Національний банк України встановив курс долара до національної валюти на рівні 27,09 грн. Наголошується, що це на 9 копійок більше, ніж було вчора.

Що стосується євро, то він також подорожчав на 12 коп. Тепер курс євро на рівні 30,62 грн. Курс російського рубля — 40 коп.

Відзначимо, що вся інформація була взята з офіційного сайту НБУ.

Також журналісти повідомляють, що за їх інформацією, в обмінних пунктах долар купують по 27,12 грн, продають по 27,17 грн.

За євро пропонують 30,76 грн. Продають по 30,85 грн.