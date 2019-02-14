Відомий російський гуморист потрапив у лікарню з серцевим нападом — ЗМІ

Російські ЗМІ повідомили, що в Москві екстрено госпіталізований відомий російський гуморист і шоумен Семен Слепаков.

За деякими даними йому була зроблена операція. Як повідомляє РЕН ТВ, у 39-річного артиста виникли проблеми з серцем. Подробиці про його стан поки не розголошуються.

За даними телеканалу, серцеве захворювання у Слєпакова, колишнього капітана команди КВН «Збірна П’ятигорська» зірки «Наша Russia» і «Comedy Club», виявили давно, але лікуватися він відмовлявся.

Директор артиста, правда, спростовує інформацію про госпіталізацію і хвороби гумориста і стверджує, що Семен зараз готується до концерту.