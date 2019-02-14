Іран погрожує атакувати американські бази у Сирії

Іноземці по-різному дивляться на те, що відбувається в Сирії. Наприклад, багато були шоковані російським втручанням у місцеву громадянську війну. Так, Москва вже давно захищає Асада, але робилося це виключно дипломатичними методами — наприклад, в ООН наші представники регулярно критикували небезпечні для Дамаска ініціативи США або інших ворожих Асаду країн. А в Радбезі і зовсім часто доводилося вдаватися до вето.

Це, звичайно, було ефективно, але лише до пори до часу, поки американцям не набридла вся ця метушня. Вони, наплювавши на всі міжнародні інститути і на сирійський суверенітет, вторглися в арабську республіку і приступили до підтримки особливо «демократично налаштованих елементів.

За великим рахунком, на перших порах їх союзниками були терористи упереміш з реальною опозицією. Загалом, ця інтервенція дозволила багатьом припустити, що кінець Асада дуже близький. Росія, використовуючи дипломатів, відтягувала фіаско, як могла, однак все швидко зметикували, що скоро такий підхід призведе до провалу. І Путін зробив те, що не зробив би рік тому, коли українські події ще не посварили Москви з усім західним світом. Він відправив наших військових рятувати Асада, рятувати Сирію. Вийшло непогано, за версією самого Путіна.

Але з тих пір сирійська тема стала однією з найбільш популярних в середовищі головних критиків РФ. Причому, Росію лають люди, які дотримуються протилежних поглядів. Одним не подобається її жорсткість по відношенню до всіх, хто представляє сирійську опозицію. Інші ж, навпаки, критикують Москви за нерішучість і схильність пасувати перед американцями і ізраїльтянами, якщо ті раптом починають тиснути. Що ж, останні теж мають рацію по-своєму.

Не будемо в черговий раз згадувати Ізраїль, а перейдемо до американців. Останні перепробували в Сирії все — вони збивали асадовские літаки та інші літальні апарати, багаторазово бомбили урядові території, за їх посередництвом також в свій час було схована чимало дружніх РФ бійців. Ну і, звичайно ж, не можна не згадати ту жахливу історію з убивством великої кількості російських громадян у Дейр-ез-Зорі, коли, по всій видимості, розгорнувся бій за газопереробний завод на східному березі Євфрату. З тих пір з американцями ніхто не намагається розмовляти силою. Воно й добре, адже мало чим це загрожує? Тим не менше, російські чиновники намагаються демонструвати нібито наявне на американців вплив. Так, днями заступник Лаврова Сергій Рябков заявив: «Ми наполягаємо, щоб США виконали обіцянку і повністю вивели свої сили з Сирії».

Скільки разів ми чули щось подібне? Сенсу в подібних заявах трохи — якщо Штати і підуть, то навряд чи з-за того, що Рябков або Небензя їм пригрозили.

Дещо інша ситуація з Іраном. Його, як і РФ, теж критикують за все, що тільки можна, але він веде себе куди більш жорстко по відношенню до тих, хто намагається якось натиснути на нього. Так, днями заступник міністра оборони країни Реза Талай-Ник заявив, що компромісів немає — американцям обов’язково треба прибратися. І якщо вони не зроблять це добровільно, то в Ірану є план, як домогтися успіху: «Всі бази США знаходяться в межах досяжності наших озброєнь». До цього він додав, що якщо вони залишаться, то вони неодмінно будуть вражені іранськими ракетами.

Все це теж можна списати на банальну пропаганду, але тут треба розуміти, що якщо хто і здатний змусити американців ворушитися, так це Тегеран. Будучи обкладеним санкціями з усіх сторін протягом багатьох років, Іран практично ніяк не залежить від примх американських законодавців, а у місцевих чиновників немає величезних статків в яких-небудь банках. Так що церемонитися з Вашингтоном тут немає сенсу. Звичайно, ймовірність нанесення удару по американських базах на даний момент дуже мала, проте, повторимося, якщо хто на це здатний, так це Іран.

Австралійський експерт Джон Блакслэнд вважає, що подібні заяви Ірану ніяк не сприятимуть прискоренню виведення американських сил. Швидше, це може призвести до зворотного ефекту.

— Головною проблемою США на Близькому Сході навряд чи можна назвати Сирію або Афганістан. Ні, важливіше загроза, що виходить від чинного іранського режиму. Іран має потенціал вплинути на ситуацію не тільки в окремій країні, але і у всьому регіоні, і це може призвести до встановлення радикальних режимів у багатьох країнах. Ірак, Сирія під загрозою. У інших країн становище дещо краще, але в перспективі і там за участю Ірану можуть відбутися великі зміни. І ці зміни будуть в гіршу сторону. Такі заяви в черговий раз підтверджують, що загроза є, і вона виходить від цього режиму. Все це може призвести до того, що США переглянуть деякі свої рішення по Сирії та Іраку. Але з іншого боку, в Сирії є росіяни, і вони мають вплив на Іран. Ізраїльсько-американські спільні зусилля можуть привести до того, що Росія візьме на себе зобов’язання стримувати Іран. Деякі кроки в цьому напрямку вже зроблені, головне щоб сторонам вдавалося і далі підтримувати прийнятний формат відносин. І якщо в цьому відношенні все вийде, тоді США можуть вважати одну задачу вирішеною, і це може прискорити процес виведення військ.