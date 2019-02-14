У раді федерації відповіли на заклик США звільнити Венесуели від боргу Росії

«Це дуже брудна, неякісна політика з боку США. Вона не має нічого спільного ні з міжнародним правом, ні з повагою суверенних відносин третіх країн один з одним», – сказав газеті ВЗГЛЯД сенатор Костянтин Косачов, коментуючи заклики в Конгресі США звільнити Венесуели в разі приходу до влади опозиції від виплати Росії багатомільярдного боргу.

Голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов нагадав, що гроші відіграють величезну роль у зовнішній політиці США, які «скуповують своїх союзників по всьому світу».

«Де-то американці надають власну економічну чи військову допомогу, але дуже часто вони призводять до влади лояльні до себе уряду і своїми рішеннями звільняють їх від боргових зобов’язань перед третіми країнами», – сказав Косачов.

За його словами, подібну ситуацію «ми бачили на прикладі України, і 3 млрд українського боргу Росії, нікуди не девшись, тим не менш гуляють по різних судових інстанціях при очевидній моральної підтримки України з боку США».

«Для Венесуели це прямий сигнал до того, щоб консолідувати населення, яке втомилося від економічних і соціальних проблем. Це сигнал консолідуватися навколо так званої нової влади, навколо самозваного президента Гуайдо, це заманювання громадян Венесуели в цю політичну позицію через подібного роду обіцянки, ніяк не пов’язані ні з компетенцією США, ні з суверенними зобов’язаннями Венесуели перед іншими державами, включаючи Російську Федерацію. Це дуже брудна, неякісна політика з боку США. Вона не має нічого спільного ні з міжнародним правом, ні з повагою суверенних відносин третіх країн один з одним», – вважає Косачов.

Про те, що в разі приходу опозиції до влади у Венесуелі Каракас може не виплачувати російські борги, заявив напередодні член комітету Конгресу США з закордонних справ Бред Шерман. Як передає РІА «Новости», у слуханнях в палаті також брав участь представник США у Венесуелі Елліот Абрамс. Шерман поцікавився у Абрамса, ведуться переговори з опозицією про борг Венесуели перед Росією. Абрамс зазначив, що опозиція Венесуели обіцяла платити за «законним боргами».

У відповідь Шерман висловив надію, що рейтингові агентства не будуть знижувати рейтинг Венесуели за дефолт за боргами перед РФ. «Санкції за невиплати по злочинним боргами не повинні застосовуватися», – заявив Шерман.

Раніше заступник міністра фінансів Росії Сергій Сторчак допустив можливість виникнення проблем з обслуговуванням Венесуелою державного боргу перед Росією. «Все залежить нині від армії, від військовослужбовців, наскільки вони будуть вірні своєму обов’язку і присязі. Іншу оцінку важко дати, неможливо», – говорив він.

Зараз держборг Венесуели перед Росією перевищує 3 млрд доларів.