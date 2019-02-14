В ЄС погодили реформу, що дозволяє пресі заробляти більше

Європейські видавці отримають переваги.



В майбутньому європейські видавці преси отримають більше переваг перед обличчям великих інтернет-агрегаторів, наприклад Google. Представники Ради ЄС, Єврокомісії, а також Європарламенту в середу, 13 лютого, досягли угоди щодо реформи авторського права в Євросоюзі.

Зокрема, реформа передбачає, що ЗМІ повинні отримувати винагороду, якщо їхні матеріали повторно використовувалися агрегаторами або соціальними мережами, наприклад, Google або Facebook. Крім того, винагорода повинні будуть отримувати і власники прав або творці контенту, якщо їх пісні або відео поширюються через онлайн-портали. Ця стаття реформи торкнеться в першу чергу YouTube.

Європарламентар від німецького Християнсько-демократичного союзу Аксель Фосс (Axel Voss) привітав угоду про реформу. “Захист цифрового авторського права покладе кінець епохи Дикого Заходу в Інтернеті. Тепер ми зможемо відповідати новій реальності і бізнес-моделей цифрового століття”, – вважає Фосс. З ним незгодна депутат Європарламенту від “Піратської партії” Юлія Реда (Julia Reda). “Ця угода являє собою небезпеку для дрібних видавництв, авторів і в тій же мірі для інтернет-користувачів”, – впевнена Реда.

Реформа, суть якої полягає в модернізації авторського права в епоху цифрових технологій, обговорюється в Євросоюзі з 2016 року. Навколо законопроекту велися запеклі дискусії. Великі інтернет-компанії, у тому числі Google і Wikipedia, висловлювалися проти деяких статей реформи. У липні Європарламент відхилив законопроект у зв’язку з тим, що ряд його положень викликав критику фахівців.

Для вступу в силу рішення, прийняте в середу, повинно бути схвалено представниками усіх країн-членів Європейського Союзу та Європарламентом. Як зазначає агентство dpa, ці процедури в таких випадках найчастіше носять формальний характер.