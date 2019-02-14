Гуайдо найняв людей для лобіювання в уряді США

Гуайдо найняв колишнього співробітника Світового банку



Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуаидо, оголосив себе президентом країни, найняв колишнього співробітника Світового банку і спеціалізується на міжнародних фінансах адвоката, для лобіювання його інтересів в уряді США. Про це йдеться у звітності, опублікованій у відповідності з законом про іноземних агентів (FARA).

“Це доповнення до реєстраційного документа реєстранта повідомляє про новий іноземною доверителе, Боліваріанській Республіці Венесуела при президентові Хуані Гуаидо”, − йдеться у звітності, яка датована 11 лютого.

Як випливає з документів, заява про реєстрацію відповідно до закону про іноземних агентів подали адвокати Елі Уітні Дебевойз і Артуро Карабалло з міжнародної юридичної фірми Arnold & Porter. При цьому в період з 2007 по 2010 роки Дебевойз обіймала посаду виконавчого директора Світового банку.

Вони планують зустрічатися з американськими офіційними особами, щоб обговорювати “захист активів Венесуели в Сполучених Штатах, встановлення дипломатичної присутності, а також економічне і гуманітарне сприяння”.

Як зазначено в заяві центру чуйною політики (CRP), юридична фірма Arnold & Porter раніше представляла уряд президента Венесуели Ніколаса Мадуро в суді з питань реструктуризації державного боргу.