Помер відомий радянський співак і актор

У Москві на 69-му році життя помер народний артист Росії, співак і актор Сергій Захаров, уродженець українського міста Миколаїв.

Про це повідомило видання Fontanka.ru. Причиною смерті стала серцева недостатність.

Співати Він почав ще в 5 років — після того, як він почув по радіо вихідну арію Містера Ікс з оперети Кальмана «Принцеса цирку».

У 1974 році Він був удостоєний першої премії на міжнародному конкурсі «Золотий Орфей» у Болгарії і «Сопот-1974» у Польщі, після чого став одним з найбільш популярних молодих виконавців на радянській естраді.

Ще більшу популярність він здобув, знявшись у музичному фільмі Леоніда Квініхідзе «Небесні ластівки». Озвучувати діалоги фільму Захарову не довелося. Режисер визнав, що цьому завадить його український говір. У підсумку лейтенанта Шамплатрэ озвучує у фільмі Олег Басилашвілі. А сам Захаров — тільки співає.

У 1977 році артист, выяснявший відносини з адміністратором, був засуджений за бійку і засуджений до одного року ув’язнення. Після цього його кар’єра пішла на спад.

До 1985 року він працював в Ленінградському мюзик-холі, потім у філармоніях різних міст Росії.