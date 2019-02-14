Як торговельна війна США з Китаєм може погубити APPLE

У 2018 році була торгова війна США і Китаю, торкнулася китайські компанії і корпорації Apple. І якщо на початку конфлікту все виглядало невинно, то до кінця року Apple вже втратила $9 млрд. і свої позиції в Піднебесній.

Торгова війна між США і Китаєм до кінця 2018 року з суто економічної площини у фізичну. США заявили про виявлення шпигунського «гейта» в пристроях компанії, який нібито надає китайським спецслужбам доступ до даних на цих пристроях. І якщо б мова йшла виключно про мобільні пристрої, всім було б просто наплювати. Але немає. Мова йде про різний спеціальному обладнанні, яке використовується, зокрема, в держустановах і навіть в армії США.

Докладніше можна почитати в розслідуванні журналу Bloomberg Businessweek. У ньому журналісти стверджують, що під тиском китайської розвідки, Huawei поставила через компанію Supermicro мікросхеми з жучками в 30 найбільших ІТ компаній США, включаючи Apple. І хоча у самих компаніях цю інформацію спростували, президент США Дональд Трамп тут же заборонив користуватися в Білому Домі китайськими смартфонами.

Тут не можна не відзначити, що вимога досить смішне, адже сьогодні майже всі смартфони або збираються в Китаї, або мають компоненти, зроблені там. Тобто якщо вже говорити про захист від хитрих китайців, то ніякі взагалі смартфони не варто використовувати. Втім, як PR для не надто освіченого електорату, зійде.

Але повернемося до дійсності. Заявами Трампа справа не обмежилася. Ще в 2016 році США вели розслідування щодо незаконних поставок обладнання Huawei Ірану та іншим країнам, що знаходяться під санкціями США. Як би абсурдно не звучало звинувачення китайської компанії в ігноруванні санкцій США, але про це згадали, причому так грунтовно, що заарештували одного з керівників Huawei, яка виявилася дочкою засновника компанії. Заарештували її Канаді, на вимогу США, і навіть після застави в $7 500 000(!) відпустили лише під домашній арешт. У США ж дочки засновника китайського гіганта загрожує не просто штраф, а термін в декілька десятків років.

Пекін не змусив довго чекати з відповіддю. Для початку вислали кілька дипломатів США з країни, потім затримали кілька громадян Канади, та заодно переглянули вирок укладеним канадцеві, замінивши 15 років на смертну кару. А на закуску заборонив продаж більшості iPhone на своїй території, присудивши перемогу в суді по патентних спорах компанії Qualcomm (до речі, теж американської) і розгорнули серйозну кампанію пропаганди проти Apple в цілому. Дійшло до того, що людям змінюють iPhone на топові китайські смартфони без доплати, і забороняють користуватися яблучними пристроями на китайських виробництвах.

А китайці, варто зазначити, не європейці або американці, які будуть судитися за утиск своїх конституційних прав користуватися пристроєм з надкушеним яблуком на логотипі. Для цієї культури значно важливіше мати підтримку оточуючих і, що називається, «в тренді».

Як наслідок, падіння продажів у Китаї і лист Тіма Кука інвесторам де відзначено падіння очікуваної виручки на $5 млрд. Що, в свою чергу, обвалила акції Apple і призвело до втрати капіталізації – якщо в грудні капіталізація становила більше $900 млрд, то сьогодні це всього лише $687 млрд., А ось це вже не жарти. Прямо таки втілення фрази філософа Л. Рона Хаббарда «Гроші – це ідея, підкріплена довірою». Варто було завагатися довіри інвесторів, як корпорація недорахувалася більше $200 млрд.

Якщо нічого глобально не зміниться, то до кінця 2019 Apple може виявитися вже не в 5-ці, а в 20 найдорожчих по капіталізації компаній, і почати рух до краху своєї імперії. Адже хто б що ні говорив, а Китай для Apple це і виробнича база, яка дозволяє виробляти величезну кількість пристроїв за порівняно невеликою ціною, і один з ключових ринків збуту. І втрата хороших відносин загрожує не просто фінансовими труднощами, але дійсно крахом компанії.

Ну і хто ж тут виходить лиходій – Китай, який «гнобить» Apple, або влади США, які спровокували цю фазу конфлікту? Втім, найстрашніше не це, а ймовірність подальшої ескалації торговельної війни. І хоча для російських покупців це нічим не загрожує найближчим часом, вплив на глобальну економіку може виявитися дуже серйозним. І до 2020 це може докотитися і до Росії.

Втім, враховуючи наші поточні відносини з західними партнерами», можливо, це стане приводом для зміни порядку і риторики стосовно Росії на більш адекватну і дружню. Бо одна справа вести економічну війну з Росією, і зовсім інша – додати до неї ще й Китай.

Як кажуть, поживемо – побачимо.