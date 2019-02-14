В Ізраїлі екстрено сів літак: є постраждалі

Лайнер потрапив у повітряну яму.



Співробітники служби швидкої допомоги “Маген-Давид адом” евакуювали 13 пасажирів з борту лайнера компанії Transavia, здійснив посадку в аеропорту Бен-Гуріон ввечері в середу.

Літак, що виконував рейс за маршрутом Ліон – Тель-Авів, менш ніж за годину до посадки потрапив в зону підвищеної турбулентності над Середземним морем. При раптовому провал в повітряну яму постраждали кілька пасажирів.

Екіпаж літака негайно поставив до відома диспетчерську аеропорту Бен-Гуріон про надзвичайну ситуацію. Сигнал був прийнятий у 17:09. У режим підвищеної готовності призвели 5 бригад швидкої допомоги.

Відразу після посадки постраждалі були оглянуті в салоні літака, а потім евакуйовані з борту лайнера. Спочатку повідомлялося про 5 потерпілих, потім о 9. Прес-служба швидкої медичної допомоги МАДА уточнила, що медична допомога надана 13 пасажирам, які отримали легкі травми кінцівок або впали в шоковий стан.

Співробітники служби МАДА Исасхар Вайс і Зів Кляйнбарт розповіли журналістам, що до місця посадки літака були направлені автомобілі швидкої допомоги та реанімобілі. Парамедики піднялися на борт. Паніки серед пасажирів не було, і співробітники МАДА змогли швидко провести первинний огляд постраждалих.

Було встановлено, що в медичній допомоги потребують 13 пасажирів у віці від 5 до 60 років, отримали удари при падінні з крісел або при ударі об борт під час сильної “бовтанки” в повітрі.

Постраждалі були госпіталізовані в лікарні “Бейлінсон” в Петах-Тікві, “Асаф ха-Рофе” в Беер-Яакове і в медичний центр “Шиба” (Тель ха-Шомер).

Хоча турбулентність – досить неприємне і часом навіть страшне для пасажирів явище, воно не загрожує безпеці літака. Літаки не падають з-за турбулентності як такої, але травми з-за неї, коли літак підкидає вгору або коли він провалюється вниз, іноді трапляються. Серйозні травми внаслідок цього явища отримали близько 300 осіб за останні 30 років, навіть троє загинули. Однак якщо врахувати, що щорічно в світі літають сотні мільйонів людей, ймовірність серйозно постраждати через турбулентності принижене.