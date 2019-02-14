Продюсер BBC назвав постановочним відео наслідків химатаки в Сирії

Сцена в госпіталі несправжня.



Продюсер служби BBC по Сирії Риам Далати заявив 13 лютого, що сцени в госпіталі після хімічної атаки в сирійському місті Дума були постановочними. Про це він повідомив в Twitter.

“Через майже шість місяців розслідування я можу підтвердити без тіні сумніву, що сцени в госпіталі Думи були постановочні. Загиблих в лікарні не було”, − написав Далати.

Він також підкреслив, що химатака була, але використовувався не зарин.

“Атака була, зарин не використовувався, але ми повинні дочекатися, коли ОЗХО (Організація із заборони хімічної зброї ред.) підтвердить, використовувався хлор чи ні. Однак все інше навколо атаки було сфабриковано для максимального ефекту”, − стверджує Далати.