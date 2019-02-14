Молдова відкликала свого посла з Росії

Андрія Негуцу викликали з Москви в Кишинів за вказівкою уряду країни. З чим це пов’язано, і йде мова про розрив дипломатичних відносин між країнами, офіційно поки не пояснюють.

Увечері в середу, 13 лютого, в Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови викликали російського шпигуна, який працює під дипломатичним прикриттям, Олега Васнецова.

Йому вручили ноту протесту з-за дій кремлівських терористів, які відмовили молдавської делегації в праві побачитися зі своїми співгромадянами, звільненими з афганського полону.

Потрапили в Росію молдавські пілоти після того, як їх вертоліт збили бойовики вже дружнього Путіну, але поки ще запрещенногов РФ Талібану. Тим не менше, росіяни відмовилися надати Кишиневу інформацію про стан здоров’я людей, а також про місцезнаходження пілотів.

Російський посол заявив, що молдавські громадяни перебувають “під заступництвом однієї з неурядових організацій, а уряд РФ не втручається в цей процес”.