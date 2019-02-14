Airbus припиняє випуск найбільшого пасажирського лайнера

Airbus A380 знімають з конвеєра.



Європейський авіаконцерн Airbus має намір в найближчому майбутньому припинити виробництво найбільшого в світі пасажирського літака Airbus A380. Після того, як авіакомпанія Emirates вирішила скоротити свій замовлення концерну не залишилося підстав для продовження виробництва, йдеться в заяві глави Airbus Тома Эндерса, опублікованому в четвер, 14 лютого, в Тулузі. Останні A380 будуть передані замовнику в 2021 році.

Авіакомпанія Emirates є найбільшим замовником A380. Авіакомпанія вирішила скоротити свій замовлення зі 160 до 123 літаків. У найближчі два роки Airbus випустить і передасть авіакомпанії з ОАЕ останні 14 літаків. В останні кілька років Airbus майже не отримав нових замовлень на A380, в результаті чого компанії довелося скоротити їх виробництво з 30 до 6 одиниць у рік.

У зв’язку з цим під загрозою скорочення опинилися до 3500 робочих місць, більша частина з них у Німеччині. Компоненти до A380 виробляють на німецьких заводах в Гамбурзі, Бремені, Штаде і Аугсбурзі. Однак у компанії розраховують, що ці працівники можуть бути задіяні у виробництві літаків A320, замовлення на які зростають, а також нових далекомагістральних літаків. Замість A380 компанія Emirates замовила 40 лайнерів A330-900 і 30 літаків A350-900.