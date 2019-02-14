Поліція Туреччини затримала півсотні терористів

Спецоперація проходила за п’ятьма адресами.



На заході Туреччині поліція провела операцію із затримання 52 громадян Сирії, підозрюваних у причетності до терористичної угруповання “Ісламська держава”.

Зазначається, що операція пройшла за п’ятьма адресами. Затримані допитуються співробітниками місцевого управління безпеки.

Війна в Сирії триває з 2011 року. Раніше було оголошено про перемогу над терористичним угрупуванням ИГИЛ в Сирії і Іраку. В окремих районах САР тривають зачистки від бойовиків. За даними США, під контролем Ісламської держави в Сирії залишилося до 1,5 тисячі бойовиків.