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Поліція Туреччини затримала півсотні терористів

14.02.2019

Полиция Турции задержала полсотни террористовСпецоперація проходила за п’ятьма адресами.

На заході Туреччині поліція провела операцію із затримання 52 громадян Сирії, підозрюваних у причетності до терористичної угруповання “Ісламська держава”.

Зазначається, що операція пройшла за п’ятьма адресами. Затримані допитуються співробітниками місцевого управління безпеки.

Війна в Сирії триває з 2011 року. Раніше було оголошено про перемогу над терористичним угрупуванням ИГИЛ в Сирії і Іраку. В окремих районах САР тривають зачистки від бойовиків. За даними США, під контролем Ісламської держави в Сирії залишилося до 1,5 тисячі бойовиків.

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